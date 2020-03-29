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29.03.2020 (12:55)

Более 100 тонн снарядов израсходовали артиллеристы ЮВО на Кубани в ходе лагерного сбора

Артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) за время проведения тактических учений на полигоне Молькино в рамках лагерного сбора израсходовали более 100 т артиллерийских снарядов, что почти в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

В период проведения зачетных тактических учений артиллеристы объединения выполнили около 400 огневых задач по одиночным и групповым целям на дальности от 3 до 13 км, израсходовав при этом около 3 тыс. снарядов калибра от 120 до 152-мм, около 700 различных мин и гранат, а также более 10 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различного калибра.

В течение месяца артиллеристы оттачивали свое профессиональное мастерство, совершенствовали боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя. Особое внимание уделялось тренировкам на пунктах управления огнем артиллерии.

В лагерном сборе приняли участие около 500 военнослужащих объединения и было задействовано около 100 единиц боевой техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Артиллерия
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