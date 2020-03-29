29.03.2020 (12:49)

Масштабная радиотренировка связистов ВВО проведена в Бурятии

С офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, состоялась масштабная радиотренировка.

В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.

При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт».

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