29.03.2020 (12:49)
Масштабная радиотренировка связистов ВВО проведена в Бурятии
С офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, состоялась масштабная радиотренировка.
В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.
При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек» и радиостанции «Азарт».