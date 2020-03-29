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29.03.2020 (12:41)

В Восточном военном округе завешены окружные этапы конкурсов специалистов РХБ защиты «Безопасная среда» и «Специалист ТДА»

В рамках проведения АрМИ-2020 на базе соединения радиационной химической и биологической  (РХБ) защиты, дислоцированной в Приморском крае, завершились окружные этапы конкурсов «Безопасная среда» и «Специалист ТДА».

На третий этап соревнований привлекалось около 25 единиц военной техники, 12 расчетов РХБ разведки и аэрозольного противодействия от подразделений Приморского общевойскового объединения, Сахалинского армейского корпуса, Амурской и Забайкальской армий, и Приморского соединения РХБ защиты.

Экипажи соревновались в общевойсковых и в специальных дисциплинах. Они преодолевали заражённые участки местности, выполняли нормативы по подготовке машин к работе, искали источники ионизирующего излучения, тушили пожар, на скорость преодолевали рвы, минно-взрывные заграждения, огненно-штурмовую полосу, змейку и другие препятствия.

По итогам соревнований лучшей в обоих конкурсах стала команда Приморского соединения РХБ защиты. Второе место заняла команда военнослужащих Забайкальского общевойскового объединения, бронза досталась Приморскому общевойсковому объединению.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Безопасная среда
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