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29.03.2020 (12:24)

Более 1,5 тыс. военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии прошли комплексную проверку

В Подмосковье на полигоне «Алабино» прошли контрольные занятия с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа

В ходе контрольных занятий военнослужащие выполнили более 70 различных нормативов по боевой стрельбе из автоматов АК-74, пулеметов ПК, гранатометов РПГ-7 и АГС-17. Механики-водители выполнили сдачу зачетов по вождению боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А. По результатам проверки каждый военнослужащий получил индивидуальную оценку из которых складывалась оценка каждого подразделения дивизии.

В контрольных занятиях приняло участи порядка 1,5 тысячи военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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