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29.03.2020 (12:20)

На российской базе в Киргизии завершился конкурс стенной печати подразделений

На Объединенной российской военной базе в городе Кант подвели итоги армейского смотра-конкурса стенной печати, посвященного 290-летию со дня рождения генералиссимуса А.Суворова. Лучшими творческими работами стала стенгазета подразделения связи, вторую и третью распределились между ротой охраны и технико-эксплуатационной частью.

Участники смотра-конкурса были награждены почетными грамотами от командования военной базы с изображением георгиевских лент. Лучшая работа отправлена для участия в следующем в окружном этапе конкурса в Екатеринбург.

Объединенная российская авиационная база "Кант", дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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