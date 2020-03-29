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29.03.2020 (12:15)

Соединение связи общевойсковой армии ЗВО приняло на вооружение новейшие машины

Специалисты войск связи общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение мобильные комплексы связи на базе бронеавтомобиля «Тигр» в Воронежской области.

Новейшая машина управления П-230Т позволяет обеспечить пункту управления защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов на поле боя.

Машина управления поступила войска связи общевойсковой армии ЗВО и впервые будет продемонстрирована широкой публике на военном параде 9 мая в Воронеже. Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность командному составу видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений — оперативно передавать вышестоящим штабам сведения об изменении обстановки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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