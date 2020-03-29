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29.03.2020 (11:05)

Разведчики армейского корпуса Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование

Военнослужащие разведподразделений осуществляют десантирование с транспортных вертолётов Ми-8 морской авиации Балтийского флота в диапазоне высот - от 600 до 1200 метров, группами численностью до 20 человек одновременно.

Разведчики отрабатывают прыжки с оружием и дополнительным снаряжением с приземлением на необорудованные площадки. В ходе десантирования военнослужащими выполняются упражнения по ведению прицельного огня в воздухе и отработке тактических задач после приземления, среди которых оборона района, захват и удержание укрепленных огневых точек противника.

Помимо выполнения стандартных элементов ВДП, подразделения разведки отработают нормативы по сбору в назначенных точках после приземления, совершению пяти- и 10-километровых марш-бросков в полном боевом снаряжении, а также ведение диверсионных действий на объектах в тылу условного противника - разведывательных дозоров, вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Прыжки выполняются в различных погодных условиях, в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта, как в светлое, так и в темное время суток.

К воздушно-десантной подготовке привлечено около 200 военнослужащих разведывательных подразделений армейского корпуса Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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