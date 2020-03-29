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29.03.2020 (10:58)

В Таджикистане российские военные оказали благотворительную помощь малоимущей семье

В Таджикистане российские военнослужащие 201 военной базы оказали благотворительную помощь многодетной малоимущей семье.

Военнослужащие навестили семью, проживающую в Душанбе, и передали набор с продуктами, который включил в себя различные крупы, сгущённое молоко, мясо, сахар, консервы. Для детей были переданы комплекты теплой одежды, собранные женским советом военной базы, а также стиральная машина.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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