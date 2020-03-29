29.03.2020 (10:17)

В танковом объединении ЗВО завершилась командно-штабная тренировка на территории 5 субъектов РФ

На территории 5 субъектов Российской Федерации прошла командно-штабная тренировка гвардейской танковой армии Западного военного округа с применением современных комплексов «Редут-2УС», пунктов управления связи, командно-штабных машин, таких как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейных станций Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенных модулей Р-431-АМ и радиостанций Р-149АКШ, портативных станций спутниковой связи «Белозер».

В ходе тренировки были задействованы стационарные узлы связи объединения и соединений, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи. Офицерский состав решал вводные задачи по управлению войсками по средствам защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами.

Всего в ходе тренировки было решено более 40 вводных задач по проведению маневров основных сил, передислокации войск и проведения точечных атак по позициям противника. В тренировке приняло участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

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