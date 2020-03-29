29.03.2020 (10:06)

Военнослужащие Объединенной российской военной базы оказали гуманитарную помощь нуждающейся многодетной семье

Военнослужащие Объединенной российской военной базы оказали гуманитарную помощь нуждающейся многодетной семье Долгополовых, проживающих в городе Кант. Матери троих детей передали продукты, одежду, другие предметы первой необходимости.

В беседе с военнослужащими мальчики рассказали о своих буднях, развлечениях и обучении в школе. По их словам, особое впечатление на детей производят уроки ОБЖ и математики. Возможно, в будущем из них вырастут настоящие защитники своей Родины.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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