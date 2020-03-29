29.03.2020 (09:52)
Разведчики гвардейской танковой армии совершили первые в зимнем учебном периоде прыжки с парашютом
В Нижегородской области военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии ЗВО выполнили первые в зимнем периоде обучения прыжки с парашютом.
Прыжки производились из вертолетов Ми-8 с высоты 800 метров с использованием парашютных систем Д-10. Главной задачей разведчиков было приземлиться на ограниченном участке полигона и занять огневые позиции.
На земле военнослужащие отработали стрельбу из стрелкового оружия по статическим и динамическим целям на расстоянии от 100 до 400 метров и совершили марш на 5 километров.
Всего в тренировке приняло участие более 50 военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО.
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