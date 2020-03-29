29.03.2020 (08:56)

Для суворовцев Ульяновского гвардейского военного училища проведен цикл бесед-презентаций о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище, в рамках акции «Летопись Победы» преподаватели истории провели с воспитанниками училища цикл бесед-презентаций о Героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Таким Героем для суворовцев 8 класса стал знаменитый снайпер Василий Зайцев. Уроженец Оренбургской области, Герой Советского Союза, Герой Сталинградской битвы, который только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 г. в боях за Сталинград уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайперов. Его винтовка по сей день хранится в музее обороны Сталинграда.

Имена Героев минувшей войны вдохновляют подрастающее поколение сделать свой выбор – стать суворовцем, курсантом и офицером.

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