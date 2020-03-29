29.03.2020 (08:50)

Для суворовцев Ульяновского гвардейского военного училища открылась выставка «Оружие Победы»

В соответствии с рекомендациями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации в музее Ульяновского гвардейского суворовского военного училища открыта выставка «Оружие Победы». Первыми посетителями выставки стали суворовцы 2 курса. Вниманию посетителей представлены копии образцов стрелкового оружия, которым вооружались солдаты Красной Армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В числе эксклюзивных экспонатов, охолощенная снайперская винтовка Мосина с прицелом ПЕ кратностью 3.85, пулемёт системы «Максим», а также легендарный пулемёт ДП – «Дегтярёв пехотный», за создание которого Золотую медаль «Серп и молот» Героя Социалистического Труда под № 2 получил Василий Дегтярёв из рук Всесоюзного старосты Михаила Калинина – Председателя Президиума Верховного совета СССР.

Отдельной экспозицией представлена выставка оружия поверженного Рейха.

Выставка создана благодаря совместным усилиями заведующего музеем училища Владимира Ершова и заместителя начальника УГСВУ по материально-техническому обеспечению Юрия Кирюшкина, который является коллекционером–любителем.

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