29.03.2020 (08:40)
Расчёты ПВО Береговых войск Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы на полигоне «Телемба»
Боевые стрельбы проводились в ходе завершающего этапа полевого сбора в Республике Бурятия.
В полевых условиях зенитчики отработали марш, организацию охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение массированного воздушного удара условного противника.
На этапе боевой стрельбы расчёты комплексов «Оса» выполнили пуски зенитных ракет для поражения низколетящих воздушных целей имитирующих авиационный налет условного противника.
К практическим действиям привлекалось более 100 военнослужащих и 10 единиц боевой техники. В ближайшее время военнослужащие зенитного ракетного дивизиона морской пехоты ТОФ вернуться в пункт постоянной дислокации.
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