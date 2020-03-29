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29.03.2020 (08:40)

Расчёты ПВО Береговых войск Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы на полигоне «Телемба»

 Боевые стрельбы проводились в ходе завершающего этапа полевого сбора в Республике Бурятия.

В полевых условиях зенитчики отработали марш, организацию охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение массированного воздушного удара условного противника.

На этапе боевой стрельбы расчёты комплексов «Оса» выполнили пуски зенитных ракет для поражения низколетящих воздушных целей имитирующих авиационный налет условного противника.

К практическим действиям привлекалось более 100 военнослужащих и 10 единиц боевой техники. В ближайшее время военнослужащие зенитного ракетного дивизиона морской пехоты ТОФ вернуться в пункт постоянной дислокации.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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