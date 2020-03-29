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29.03.2020 (08:33)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в дальней морской зоне провёл учение по противолодочной и противовоздушной обороне

В акватории Японского моря корабли отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» осуществляли поисковые действия во взаимодействии с палубными противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ. Летчики выполнили взлеты и посадки на палубы авианесущих кораблей на ходу, осуществили поиск субмарины с использованием опускаемых гидроакустических станций.

Также корабли отряда были задействованы в провидении учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого совершенствовались действия экипажей по организации коллективной обороны. Тактический фон для данного эпизода учений создавали два противолодочных самолёта Ил-38 морской авиации ТОФ.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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