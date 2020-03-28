28.03.2020 (17:21)
В Военно-воздушной академии прошла конференция по вопросам состояния и развития авиационного вооружения
В Воронеже на базе факультета авиационного вооружения Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина прошла III Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам состояния, развития и эксплуатации авиационного вооружения.
В работе конференции приняли участие более 50 организаций, делегировавших более 80 очных участников – это исследовательские институты, высшие учебные заведения, военные организации и предприятия промышленности, являющиеся ведущими в области производства, исследования, обслуживания и перспективных разработок авиационного вооружения.
Работа на конференции была организована по 4 научным направлениям: эксплуатация авиационного вооружения, состояние и перспективы развития авиационного вооружения, специального вооружения и обеспечение войск авиационным техническим имуществом и авиационным вооружением.
Пленарное заседание конференции открыл заместитель начальника академии генерал-майор Александр Нагалин. В своем приветственном слове он отметил важность организации и проведения таких площадок, какой стала данная конференция для консолидации науки и практики, выработки важных для авиации прорывных научно-практических решений.