28.03.2020 (17:21)

В Военно-воздушной академии прошла конференция по вопросам состояния и развития авиационного вооружения

В Воронеже на базе факультета авиационного вооружения Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина прошла III Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам состояния, развития и эксплуатации авиационного вооружения.

В работе конференции приняли участие более 50 организаций, делегировавших более 80 очных участников – это исследовательские институты, высшие учебные заведения, военные организации и предприятия промышленности, являющиеся ведущими в области производства, исследования, обслуживания и перспективных разработок авиационного вооружения.

Работа на конференции была организована по 4 научным направлениям: эксплуатация авиационного вооружения, состояние и перспективы развития авиационного вооружения, специального вооружения и обеспечение войск авиационным техническим имуществом и авиационным вооружением.

Пленарное заседание конференции открыл заместитель начальника академии генерал-майор Александр Нагалин. В своем приветственном слове он отметил важность организации и проведения таких площадок, какой стала данная конференция для консолидации науки и практики, выработки важных для авиации прорывных научно-практических решений.

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