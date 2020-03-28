28.03.2020 (16:29)

Участники лыжного перехода Хабаровск-Москва прибудут в Тюмень 31 марта

Военнослужащие Восточного военного округа в рамках лыжного перехода Хабаровск-Москва, приуроченного к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прибудут в Тюмень 31 марта.

Участников многокилометрового лыжного перехода встретит командование Тюменского высшего военно-инженерного командного училища у Вечного огня. Военнослужащие почтут память воинов, павших в боях Великой Отечественной войны, и примут участие в церемонии возложения цветов. Также для участников перехода запланирована экскурсия по памятным местам города. Лыжники проведут в Тюмени три дня, после чего возобновят движения по маршруту, следующей точкой которого станет столица Урала – город Екатеринбург.

Справочно: В годы войны в Тюмень эвакуировали 29 промышленных предприятий в том числе конструкторское бюро Антонова, в городе было организовано 11 госпиталей, в которых прошли лечение более 70 тысяч военнослужащих, Тюменские военные училища подготовили для фронта более 12 тысяч офицеров.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

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