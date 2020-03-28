28.03.2020 (16:13)

В Оренбургском президентском кадетском училище проводится противовирусная обработка помещений

Мероприятия по дезинсекции, дезинфекции и дератизации объектов училища проводятся в целях профилактики гриппа и остро респираторных вирусных инфекций.

Бригада специалистов из Оренбургского областного центра дезинфекции обработала кадетские общежития, учебный корпус, центр кадетского творчества и другие помещения препаратом «Дезактив-М». Для повторной обработки территории училища был сформирован запас дезинфицирующих средств.

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