28.03.2020 (16:03)

Военнослужащие полка РХБЗ ЦВО совершили марш в Кемеровскую область в рамках проверки готовности к противодействию инфекционным заболеваниям



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Марш полка РХБЗ в Кемеровскую область в рамках проверки готовности к противодействию инфекционным заболеваниям

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, переброшены в Кузбасс в рамках внезапной проверки готовности к борьбе с вирусными инфекциями.

Специалисты РХБ защиты на специальной технике совершили 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации на полигон «Юргинский» в Кемеровской области для усиления группировки по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций. На полигоне военнослужащие развернут пункты специальной обработки для личного состава и техники, посты РХБ разведки, проведут мероприятия по дезинфекции условно зараженных объектов и участков местности.

В состав группировки вошли подразделения соединений и частей 41 общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, всего более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц специальной техники.

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