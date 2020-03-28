28.03.2020 (15:55)
28 марта Российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия
Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей «Хунейгер» в городе Альбино. Всего было продезинфицировано более 4 тысячи квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги.
В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Сегодня российскими специалистами будут проведены мероприятия санитарной обработки ещё двух лечебных учреждений.
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