28.03.2020 (14:25)

Лагерные сборы с российскими специалистами РЭБ завершились в Таджикистане

Лагерные сборы с российскими специалистами радиоэлектронной борьбы 201 военной базы завершились на полигоне Ляур в Таджикистане.

В течении месяца военнослужащие отрабатывали вопросы радиоэлектронного прикрытия и маскировки российских военных объектов от воздействия ракетных ударов и авиации, а также подавления сетей и линий связи условного противника.

В завершении лагерных сборов, специалисты в ходе проведения контрольных занятий сдали нормативы по специальной, физической и огневой подготовкам. Всего к лагерным сборам специалистов РЭБ было привлечено около 300 человек личного состава.

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