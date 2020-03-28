Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2020 (14:25)

Лагерные сборы с российскими специалистами РЭБ завершились в Таджикистане

Лагерные сборы с российскими специалистами радиоэлектронной борьбы 201 военной базы завершились на полигоне Ляур в Таджикистане.

В течении месяца военнослужащие отрабатывали вопросы радиоэлектронного прикрытия и маскировки российских военных объектов от воздействия ракетных ударов и авиации, а также подавления сетей и линий связи условного противника.

В завершении лагерных сборов, специалисты в ходе проведения контрольных занятий сдали нормативы по специальной, физической и огневой подготовкам. Всего к лагерным сборам специалистов РЭБ было привлечено около 300 человек личного состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Новосибирске состоялся учебно-методический сбор с инспекторами ДПС ВАИ
Специалисты РХБ защиты ЦВО из Алтая в рамках проверки готовности к борьбе с инфекционным заболеваниям совершили марш в Кемеровскую область
Двухсторонние тактические учения российских мотострелков завершились в Таджикистане
Специальное учение стартовало на полигоне под Самарой

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false