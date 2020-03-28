28.03.2020 (14:04)

Военные на Урале воссоздали два бронеавтомобиля времен ВОВ для парада Победы в Екатеринбурге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные на Урале воссоздали два бронеавтомобиля времен ВОВ для парада Победы в Екатеринбурге

Военнослужащие ремонтно-эвакуационного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Челябинской области, завершили воссоздание бронеавтомобиля времен Великой Отечественной войны БА-64 для участия в параде 9 мая в Екатеринбурге в составе исторической механизированной колонны.

Работа над воссозданием бронеавтомобиля в первозданном виде заняла более года. На начальном этапе военнослужащие ЦВО, используя архивные чертежи и схемы, воссоздали детали кузова, шасси, вооружения первого советского серийного полноприводного бронеавтомобиля. На стадии сборки особое внимание уделялось точности подгонки узлов и частей бронеавтомобиля. Силовой установкой броневика стал двигатель внутреннего сгорания от военного автомобиля, сходного с БА-64 по размерам и весу.

Справочно: БА-64 советский лёгкий бронеавтомобиль периода Великой Отечественной войны. Опытный образец был создан в 1941 году на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64. Всего в ходе серийного производства БА-64 с апреля 1942 по начало 1946 года, было выпущено 9063 бронеавтомобилей этого типа.

Броневик активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны, преимущественно в роли машин легкобронированных машин разведки и поддержки пехоты. Основным вооружением БА-64 был пулемет 7,62-мм танковый пулемёт Дягтерева «ДТ-29».



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