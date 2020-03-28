Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2020 (13:54)

В РВСН продолжаются поставки тренажеров для обучения специалистов связи

С помощью уникального тренажёра военнослужащие учатся устанавливать связь с различными звеньями управления. Также он позволяет в реальном времени контролировать действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме.

Новые тренажерные системы способны создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном времени.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
Ракетчики из Алтайского края приступили к следующему этапу переподготовки на новый ракетный комплекс «Ярс»
Военнослужащие РВСН ко Дню Победы облагородят более 100 воинских мемориалов и памятников советским воинам
Впервые подразделения РХБ защиты РВСН применили новые машины УТМ-80 для полной специальной обработки техники
Специалисты РХБ защиты РВСН в ходе тренировки развернули районы специальной обработки вооружения и военной техники

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false