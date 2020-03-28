28.03.2020 (13:54)

В РВСН продолжаются поставки тренажеров для обучения специалистов связи

С помощью уникального тренажёра военнослужащие учатся устанавливать связь с различными звеньями управления. Также он позволяет в реальном времени контролировать действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме.

Новые тренажерные системы способны создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном времени.

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