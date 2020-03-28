28.03.2020 (13:45)
Ракетчики из Алтайского края приступили к следующему этапу переподготовки на новый ракетный комплекс «Ярс»
Около 200 военнослужащих одного из ракетных полков Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированного в Алтайском крае, приступили к очередному этапу переподготовки на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» в Архангельской области.
Программа переподготовки предусматривает проведение занятий, как в учебном центре, так и в испытательном центре ракетных комплексов космодрома «Плесецк», что позволит стратегическим ракетчикам более детально и углубленно изучить системы и агрегаты ракетного комплекса «Ярс», реально увидеть оснащение агрегатов и провести практические тренировки по отдельным вопросам.
Подготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями. Это, прежде всего, боевые расчёты пуска, специалисты связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механики-водители автономных пусковых установок.
Весь процесс состоит из трех этапов. Первый этап проводится на базе ракетного соединения и включает теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап проходит в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный, практический – непосредственно в ракетном полку при вводе комплекса в эксплуатацию.
Каждый этап переподготовки военнослужащих завершается сдачей зачетов.