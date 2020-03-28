28.03.2020 (13:34)

Специалисты РХБЗ Северного флота завершили первый отборочный этап конкурса «Безопасная среда» Армейских международных игр - 2020

Первый этап Всеармейского конкурса по полевой выучке подразделений РХБ защиты «Безопасная среда-2020» проведён под руководством командиров соединений и воинских частей.

На территории соединений и воинских частей конкурсанты проходили огненно-штурмовую полосу препятствий и испытания по специальной подготовке, отработывали вождение спецмашин радиационной, химической и биологической разведки и ведение РХБ разведки на местности. Выполняли упражнения по огневой подготовке.

По результатам отборочного этапа конкурса «Безопасная среда-2020» к участию в следующем этапе состязаний, который пройдет под руководством командующих объединениями, допущено 15 команд.

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