29.03.2020 (00:00)
Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 марта 2020 г. № 155
г. Москва
Уважаемые специалисты юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации!
Дорогие ветераны!
29 марта в армии и на флоте отмечается День специалиста юридической службы.
Перед вами всегда стоят важные и ответственные задачи по совершенствованию законодательства в области строительства и применения Вооруженных Сил, обеспечению правовой защиты интересов Министерства обороны Российской Федерации, укреплению законности и правопорядка в войсках.
Высокая квалификация, трудолюбие и принципиальность специалистов юридической службы во многом способствуют развитию нормативной правовой базы, а также качественному решению вопросов любой сложности.
Убежден, что ответственный подход к делу, постоянное совершенствование форм и методов работы позволят и в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на вас обязанности.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с профессиональным праздником!
Благодарю за добросовестный труд и желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Отечества.
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу