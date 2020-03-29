29.03.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 марта 2020 г. № 155

г. Москва

Уважаемые специалисты юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации!

Дорогие ветераны!

29 марта в армии и на флоте отмечается День специалиста юридической службы.

Перед вами всегда стоят важные и ответственные задачи по совершенствованию законодательства в области строительства и применения Вооруженных Сил, обеспечению правовой защиты интересов Министерства обороны Российской Федерации, укреплению законности и правопорядка в войсках.

Высокая квалификация, трудолюбие и принципиальность специалистов юридической службы во многом способствуют развитию нормативной правовой базы, а также качественному решению вопросов любой сложности.

Убежден, что ответственный подход к делу, постоянное совершенствование форм и методов работы позволят и в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на вас обязанности.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с профессиональным праздником!

Благодарю за добросовестный труд и желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Отечества.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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