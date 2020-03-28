28.03.2020 (13:28)

Строительство многофункциональных военных медцентров ведется с опережением графика

Первый многофункциональный медицинский центр в г.Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года. Также, в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

Следует отметить, что строительство всех 16-ти медицинских центров ведется с опережением графика.

Работы развернуты на строительных площадках в круглосуточном режиме в три смены. На сегодняшний день на всех объектах строительства завершена заливка фундаментов, осуществляется переход к монтажу зданий. На объектах задействовано более 3,5 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей ёмкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», - сказал заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе селекторного совещания, которое состоялось накануне в здании военного ведомства.

Строительство многофункциональных медицинских центров ведётся по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

«Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации», - сказал замминистра.

Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

«Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», - добавил Тимур Иванов

Он подчеркнул, что возведение центров – «это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведётся от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок».

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