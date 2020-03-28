Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2020 (13:19)

На полигонах Мурманской области завершились лагерные сборы разведчиков Северного флота

В течение месяца в суровых условиях Кольского Заполярья военнослужащие проводили практические занятия по огневой, тактической, специальной, воздушно-десантной подготовке с использованием новых образцов вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Отработали практические действия по маскировке, устройству засады, организации связи между группами, действующими на большом удалении друг от друга и в отрыве от основных сил, применение тактической беспилотной авиации и координацию действий военнослужащих, на основе оперативно полученных данных с БЛА.

Особое внимание в ходе сборов уделялось боевому слаживанию подразделений, а также наработке навыков выживания военнослужащих армейского корпуса в экстремальных арктических условиях.

Военнослужащие подразделений войсковой разведки Северного флота постоянно оттачивают профессиональное мастерство в ходе проведения лагерных сборов, и как показывает опыт, способны успешно действовать как на Севере, так и в южных широтах.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
На Северном флоте прошло лётно-тактическое учение двух авиационных полков
Расчеты С-400 «Триумф» соединения ПВО Северного флота в рамках учения отработали действия по обороне воздушного пространства
На полигонах отдельной мотострелковой бригады Северного флота проходят занятия по вождению боевых машин
Северный флот выступил с инициативой о присвоении наименований безымянным географическим объектам Архангельской области

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false