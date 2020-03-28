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28.03.2020 (13:04)

Основу подготовки курсантов Новосибирского высшего военного командного училища составляют полевые выходы, практики и стажировки

Количество практических занятий с использованием вооружения и военной техники за последние годы увеличилось примерно на 20 процентов. В училище сформирована и успешно работает единая информационная образовательная среда, благодаря которой училище может взаимодействовать с различными НИИ Академгородка, и ведущими библиотеками страны.

Опыт боевого применения вооружения и военной техники в локальных войнах и вооружённых конфликтах, накопленный за последние десятилетия, составляют основу учебных дисциплин военно-профессионального цикла. В училище проходят службу опытные офицеры, участники различных локальных конфликтов последних лет, свой опыт они внедряют в образовательный процесс.

Училище осуществляет подготовку командиров мотострелковых и разведывательных подразделений. Каждый курсант за время обучения практикуется в должностях командира отделения, заместителя командира взвода, старшины роты, командира взвода и командира роты.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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