28.03.2020 (12:53)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО остановили танковую армаду в Воронежской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Тактический эпизод учения в Воронежской области

Танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в рамках полевого выхода остановили танковую армаду «противника» в ходе тактического эпизода учения на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

По легенде учения артиллерийские подразделения нанесли массированное огневое поражение бронетехнике и остановили продвижение в глубь района основные силы «противника».

Оборону населенного пункта держали танковый батальон на танках Т-72БА, расчеты гаубиц «Мста-Б» и экипажи боевых машин пехоты БМП-2.

Огневой шквал танкистов и мотострелков общевойсковой армии ЗВО уничтожил передовые бронегруппы и поразили цели на дальностях до 1200 метров.

Основной целью учения являлась проверка управления и взаимодействия командиров батальона и основных подразделений мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерно-саперных подразделений при ведении манёвренной обороны.

В общей сложности в учении приняли участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 120 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице