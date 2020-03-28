28.03.2020 (12:53)
Танкисты общевойсковой армии ЗВО остановили танковую армаду в Воронежской области
Танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в рамках полевого выхода остановили танковую армаду «противника» в ходе тактического эпизода учения на полигоне «Погоново» в Воронежской области.
По легенде учения артиллерийские подразделения нанесли массированное огневое поражение бронетехнике и остановили продвижение в глубь района основные силы «противника».
Оборону населенного пункта держали танковый батальон на танках Т-72БА, расчеты гаубиц «Мста-Б» и экипажи боевых машин пехоты БМП-2.
Огневой шквал танкистов и мотострелков общевойсковой армии ЗВО уничтожил передовые бронегруппы и поразили цели на дальностях до 1200 метров.
Основной целью учения являлась проверка управления и взаимодействия командиров батальона и основных подразделений мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерно-саперных подразделений при ведении манёвренной обороны.
В общей сложности в учении приняли участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 120 единиц вооружения и военной техники.