28.03.2020 (12:41)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели тренировку по армейскому рукопашному бою на берегу Каспия

Морские пехотинцы отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по армейскому рукопашному бою на берегу Каспийского моря в рамках подготовки к торжественным мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В показательном выступлении участвовали 20 военнослужащих рядового, сержантского и офицерского состава. Программа выступления и тренировок разработана инструкторами полка по физической подготовке и спорту.

Личный состав отрабатывает приёмы рукопашного боя без оружия, с использованием стрелкового и холодного оружия, упражнения с гирями и метание ножей.

Выступления морских пехотинцев Кфл станут элементом праздничных мероприятий 9 мая в Республике Дагестан.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице