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28.03.2020 (12:34)

В Армении водители ЮВО ночные марши по горным дорогам

Водители и механики-водители автомобильной и бронетанковой техники российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, провели контрольные занятия по ночному вождению в колоннах по грунтовым и автомобильным дорогам в горной местности на полигонах Камхуд и Алагяз.

В сопровождении подразделения военной полиции и сотрудников военной автоинспекции Гюмрийского военного гарнизона более 300 военных водителей ЮВО совершили 30 и 100 км марши на бронемашинах «Тигр», БТР-80 и автомобилях КамАЗ, Урал и УАЗ.

Военнослужащие отработали учебно-боевые задачи по перевозке и сопровождению военных грузов и личного состава.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов обеспечивали мониторинг передвижения военной техники, а экипажи армейской авиации авиабазы Эребуни сопровождали и прикрывали колонны на вертолетах Ми-8МТВ и Ми-24П.

Тактические учения, полевые занятия и лагерные сборы проводились на полигонах Камхуд и Алагяз. Ежедневно в них принимали участие более 500 военнослужащих и было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе беспилотная авиация, самолеты оперативно-тактической и вертолеты армейской авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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