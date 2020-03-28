28.03.2020 (12:19)

Российские военные в Абхазии приняли участие в «Эстафете Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные в Абхазии приняли участие в «Эстафете Победы»

В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа приняли участие в «Эстафете Победы».

Участников Эстафеты встретили военнослужащие российской военной базы. В городе Гудаута (Республика Абхазия) в рамках патриотической акции состоялось возложение венков и цветов к памятнику войнам-абхазам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Также участники возложили венки к могилам Неизвестного солдата в Гагре, Сухуме, Гале и Очамчыре. Протяженность маршрута «Эстафеты Победы» по Абхазии составила более 200 километров.

Всего участники эстафеты преодолеют более 60 тыс. километров, которые пройдут по внешним границам десяти государств СНГ, в том числе по территориям стран, где расположены российские военные базы.

Справочно: В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Республики Абхазия приняли участие в войне, 22 из них удостоены звания Героя Советского Союза, более 17 тысяч не вернулись с полей сражений.

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