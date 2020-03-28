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28.03.2020 (12:07)

В Новосибирске состоялся учебно-методический сбор с инспекторами ДПС ВАИ

В ходе сбора с военнослужащими проводились методические, инструктивные и практические занятия. Основное внимание было уделено практической отработке действий инспекторов ДПС ВАИ при выявлении нарушений правил эксплуатации транспортного средства и правил дорожного движения, оформлению предписания, протокола об административных правонарушениях, выполнению обязанностей инспектора ДПС ВАИ на контрольном посту и порядку проверки документов водителя, а также состояния автотранспорта. Внимание участников было заострено на необходимости принятия исчерпывающих мер к предупреждению происшествий на дорогах.

На подведении итого сбора обсуждались наиболее характерные вопросы, возникающие при постановке транспортных средств на регистрационный учет и другие актуальные темы.

Всего в сборе принимало участие более 20 сотрудников военной автомобильной инспекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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