Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2020 (11:53)

Концертный ансамбль Балтийского флота «Черные береты» выступит с онлайн концертом

28 марта в 18.00 часов московского времени, творческий коллектив Балтийского флота даст живой концерт в прямом эфире посредством интернет-трансляции. Данную инициативу балтийцы предложили перенять и другим военным творческим коллективам.

Первый интернет концерт «Черные береты» отыграли в прошлую субботу 21 марта. Количество посмотревших прямой эфир превысило 5 тысяч человек, в записи выступление посмотрело уже более 40 тысяч зрителей.

По словам руководителя коллектива гвардии подполковника Игоря Крещенка, к акции, которую балтийцы назвали «#КОРОНАСТОП2020», уже присоединились ансамбли из Западного, Южного и Восточного военных округов.

Выступление концертного ансамбля Балтийского флота «Черные береты» можно посмотреть на официальных страницах коллектива в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграмм».

Справочно: Группа «Черные береты» - концертная группа морской пехоты Балтийского флота. Впервые группа была организована летом 1994 года на базе первой роты десантно-штурмового батальона морской пехоты БФ. Основной сферой деятельности группы на ранней стадии развития было выступление в частях и подразделениях Балтийского флота, в трудовых коллективах и учебных заведениях Калининградской области. В январе-феврале 1995 года группа в составе батальона принимала участие в боевых действиях в Чеченской республике.

За время своего существования группа морской пехоты «Черные береты» под руководством Заслуженного работника культуры РФ, подполковника Игоря Крещенка провела более 1000 концертов и выступлений в частях и подразделениях, учебных заведениях и предприятиях во многих городах области и за ее пределами. Совершила около пятидесяти гастрольных поездок по России, выступала с концертами в Крыму и в Сирийской Арабской Республике.

Неоднократно коллектив группы становился победителем и лауреатом на российских и международных фестивалях.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Флагману Балтийского флота - 27 лет
В Калининградской области прошло плановое учение с подразделениями отдельного морского инженерного полка БФ
Разведчики морской пехоты Балтфлота учились уничтожать диверсионные группы
На Балтийском флоте прошла активная фаза тактического учения мотострелкового соединения

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false