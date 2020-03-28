28.03.2020 (11:53)

Концертный ансамбль Балтийского флота «Черные береты» выступит с онлайн концертом

28 марта в 18.00 часов московского времени, творческий коллектив Балтийского флота даст живой концерт в прямом эфире посредством интернет-трансляции. Данную инициативу балтийцы предложили перенять и другим военным творческим коллективам.

Первый интернет концерт «Черные береты» отыграли в прошлую субботу 21 марта. Количество посмотревших прямой эфир превысило 5 тысяч человек, в записи выступление посмотрело уже более 40 тысяч зрителей.

По словам руководителя коллектива гвардии подполковника Игоря Крещенка, к акции, которую балтийцы назвали «#КОРОНАСТОП2020», уже присоединились ансамбли из Западного, Южного и Восточного военных округов.

Выступление концертного ансамбля Балтийского флота «Черные береты» можно посмотреть на официальных страницах коллектива в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграмм».

Справочно: Группа «Черные береты» - концертная группа морской пехоты Балтийского флота. Впервые группа была организована летом 1994 года на базе первой роты десантно-штурмового батальона морской пехоты БФ. Основной сферой деятельности группы на ранней стадии развития было выступление в частях и подразделениях Балтийского флота, в трудовых коллективах и учебных заведениях Калининградской области. В январе-феврале 1995 года группа в составе батальона принимала участие в боевых действиях в Чеченской республике.

За время своего существования группа морской пехоты «Черные береты» под руководством Заслуженного работника культуры РФ, подполковника Игоря Крещенка провела более 1000 концертов и выступлений в частях и подразделениях, учебных заведениях и предприятиях во многих городах области и за ее пределами. Совершила около пятидесяти гастрольных поездок по России, выступала с концертами в Крыму и в Сирийской Арабской Республике.

Неоднократно коллектив группы становился победителем и лауреатом на российских и международных фестивалях.

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