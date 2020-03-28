28.03.2020 (11:42)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили сдачу контрольных занятий

К сдаче было привлечено 100% военнослужащих, в ходе контрольных занятий оценивались уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Личный состав ОГРВ ПРРМ в течение недели сдавал нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита и другим. По итогам контрольных занятий, военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и получили положительные оценки. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделили вновь прибывшим военнослужащим по контракту.

Контрольные занятия проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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