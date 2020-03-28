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28.03.2020 (11:35)

Флагману Балтийского флота - 27 лет

Торжественное мероприятие, посвященное Дню корабля, началось с построения личного состава, подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания. Был зачитан приказ командира корабля о поощрении отличившихся военнослужащих.

В настоящее время экипаж корабля готовится к сдаче специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку корабля к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы. С экипажем флагмана проводятся учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне корабля в пункте базирования.

Справочно: Эсминец «Настойчивый» вошел в боевой состав Военно-Морского Флота России в 1993 году и уже через несколько месяцев стал первым кораблем в истории ВМФ России, совершившим переход Кильским каналом.

Неоднократно эсминец «Настойчивый» завоевывал призы на первенстве ВМФ по огневой и тактической подготовке. В 1996 и 1997 годах корабль признавался лучшим надводным кораблем России.

В июле 1996 года корабль участвовал в международных военно-морских учениях «БАЛТОПС-96». В феврале-апреле 1997 года корабль совершил дальний морской поход, пройдя в общей сложности 20000 миль.

Эсминец «Настойчивый» представлял Военно-Морской Флот России на праздновании 75-летия создания военно-морских сил ЮАР в Кейптауне и Саймонстауне. За время нахождения в боевом составе Балтийского флота эсминец прошел свыше 80 тысяч морских миль и суммарно находился в море более двух лет.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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