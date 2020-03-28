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28.03.2020 (11:18)

Военные связисты ЗВО развернули линии связи общей протяженностью свыше 10 тыс. км в семи регионах России

Более 1,5 тысяч связистов Западного военного округа провели крупномасштабную тренировку на территории семи регионов Северо-Запада и Центрального региона России.

Маневры подразделений связи прошли на территории Рязанской, Нижегородской, Московской, Смоленской, Воронежской, Курской и Белгородской областей.

Связисты общевойсковой армии ЗВО обеспечили управление межвидовой группировкой войск в ходе учения спутниковой, радиорелейной, а также закрытой и открытой видами связи, что позволило создать автономную многоуровневую сеть. Общая протяженность построения линий связи превысила 10 тыс. км.

Отдельные подразделения связи совершили многокилометровые марши в районы выполнения задач, где было развернуто свыше 50 полевых узлов и отдельных станций связи в том числе и новейшие станции АПЕ-5 общевойсковой армии ЗВО.

В ходе крупномасштабной тренировки были проверены устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны действия личного состава подразделений и сил усиления при противодействии диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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