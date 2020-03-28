28.03.2020 (11:23)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО завершился 2 этап конкурса «Ключи от неба-2020»

В Ленинградской области на территории зенитного ракетного полка соединения ПВО прошёл 2 этап конкурса по полевой выучке среди специалистов зенитных ракетных войск Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В рамках второго этапа борьба шла между боевыми расчётами зенитных ракетных полков, дислоцированных на территории Ленинградской, Псковской, Ярославской, Воронежской и Новгородской областей.

Лучшие боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300ПМ2 «Фаворит» и «Панцирь-С1» объединения в упорной борьбе продемонстрировали свои профессиональные навыки на основных этапах конкурса: заряжание пусковой установки, соревнование водителей многоосных шасси, совершение маневра зенитным ракетным дивизионом, отражение удара воздушного противника с имитированными пусками, а также отражение удара, обозначенного реальной авиацией, с имитированными пусками.

Каждая команда состоит из 17 военнослужащих и включает в себя расчет командного пункта полка (6 человек), расчет зенитного ракетного дивизиона (7 человек) и стартовый расчет (4 человека).

Первое место в номинации С-300ПМ2 «Фаворит» занял боевой расчёт из города Валдай (Новгородской области), а в номинациях С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» победителями стали боевые расчёты из Зеленогорска (Ленинградская область).

Всеармейский этап конкурса «Ключи от неба-2020» пройдет в конце августа в Астраханской области.

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