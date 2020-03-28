28.03.2020 (11:08)

Артиллеристы ЗВО впервые применили комплексы «Аистёнок» для обнаружения огневых позиций условного противника

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа военнослужащие впервые применили переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок».

Новейшие комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в 3 километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным артиллеристы нанесли удар из 120-мм минометов 2С12 «Сани» и уничтожили позиции условного противника. Также «Аистёнок» позволил вести контроль полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и углу места.

Всего в стрельбах приняло участие порядка 200 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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