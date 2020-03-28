Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2020 (11:08)

Артиллеристы ЗВО впервые применили комплексы «Аистёнок» для обнаружения огневых позиций условного противника

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа военнослужащие впервые применили переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок».

Новейшие комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в 3 километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным артиллеристы нанесли удар из 120-мм минометов 2С12 «Сани» и уничтожили позиции условного противника. Также «Аистёнок» позволил вести контроль полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и углу места.

Всего в стрельбах приняло участие порядка 200 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Водолазы отряда ВМФ успешно применили подводный аппарат «Марлин-350» в ходе подъема корабельных орудий 18-го века со дна Финского залива
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с отделением огневой поддержки
В Калининградской области прошло плановое учение с подразделениями отдельного морского инженерного полка БФ
Разведчики морской пехоты Балтфлота учились уничтожать диверсионные группы

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false