28.03.2020 (10:51)
Инспекторы ВАИ Новороссийского гарнизона проведут акцию «Автошина»
Данное мероприятие направленно на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
В ходе акции инспекторы проверят общую готовность техники к эксплуатации в летних условиях и состояние автомобильных шин штатных транспортных средств гарнизонных воинских частей Черноморского флота, соединений объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, дислоцированных в регионе.
Кроме того, на развернутых мобильных постах водителям военных автомобилей продемонстрируют видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.
Достичь положительного эффекта от акции планируется путем формирования у водителей дисциплинированности в вопросах дорожной безопасности, недопущению использования автошин, не соответствующих сезону.
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