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28.03.2020 (10:51)

Инспекторы ВАИ Новороссийского гарнизона проведут акцию «Автошина»

Данное мероприятие направленно на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе акции инспекторы проверят общую готовность техники к эксплуатации в летних условиях и состояние автомобильных шин штатных транспортных средств гарнизонных воинских частей Черноморского флота, соединений объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, дислоцированных в регионе.

Кроме того, на развернутых мобильных постах водителям военных автомобилей продемонстрируют видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

Достичь положительного эффекта от акции планируется путем формирования у водителей дисциплинированности в вопросах дорожной безопасности, недопущению использования автошин, не соответствующих сезону.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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