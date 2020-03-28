28.03.2020 (10:51)

Инспекторы ВАИ Новороссийского гарнизона проведут акцию «Автошина»

Данное мероприятие направленно на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе акции инспекторы проверят общую готовность техники к эксплуатации в летних условиях и состояние автомобильных шин штатных транспортных средств гарнизонных воинских частей Черноморского флота, соединений объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, дислоцированных в регионе.

Кроме того, на развернутых мобильных постах водителям военных автомобилей продемонстрируют видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

Достичь положительного эффекта от акции планируется путем формирования у водителей дисциплинированности в вопросах дорожной безопасности, недопущению использования автошин, не соответствующих сезону.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице