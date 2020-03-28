Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2020 (10:39)

Военнослужащие армейского корпуса готовят военную технику для участия в Параде Победы

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к подготовке военной техники для участия в параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Водителям и механикам-водителям предстоит проверить техническое состояние вверенной техники, для подготовки которой в пункте сбора механизированной парадной колонны развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски. Также для обслуживания техники, находящейся на гарантии, в соединения армейского корпуса прибыли специалисты заводов-изготовителей.

В параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне от армейского корпуса будет задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Мста-С», бронеавтомобили «Рысь», автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун» и другая военная техника и вооружение.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» возвратился в Севастополь после выполнения задач в море
Учение с участием экипажей трёх фрегатов Черноморского флота прошло в акватории Средиземного моря
В крымском парке-заповеднике «Форос» перезахоронили останки героя обороны Севастополя
Расчёты комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота отрабатывают нанесение ракетных ударов по морским целям

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false