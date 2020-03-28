Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2020 (10:32)

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» возвратился в Севастополь после выполнения задач в море

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» завершил выполнение плановых задач боевой подготовки в акватории Черного моря.

В морском полигоне подводники отрабатывали действия по погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, различными способами (в дрейфе и на ходу), по управлению ПЛ при всплытии в надводное положение, а также провели учение по нанесению ракетного удара по корабельной группировке условного противника, электронными пусками ракет «Калибр-ПЛ».

После возвращения в Севастополь был проведён анализ хода отработки мероприятий боевой подготовки. Действия экипажа ПЛ «Колпино» на выходе в море получили высокую оценку командования соединения подводных лодок Черноморского флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Учение с участием экипажей трёх фрегатов Черноморского флота прошло в акватории Средиземного моря
В крымском парке-заповеднике «Форос» перезахоронили останки героя обороны Севастополя
Расчёты комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота отрабатывают нанесение ракетных ударов по морским целям
Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» продолжает выполнение задач в море

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false