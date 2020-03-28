28.03.2020 (10:32)
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» возвратился в Севастополь после выполнения задач в море
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» завершил выполнение плановых задач боевой подготовки в акватории Черного моря.
В морском полигоне подводники отрабатывали действия по погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, различными способами (в дрейфе и на ходу), по управлению ПЛ при всплытии в надводное положение, а также провели учение по нанесению ракетного удара по корабельной группировке условного противника, электронными пусками ракет «Калибр-ПЛ».
После возвращения в Севастополь был проведён анализ хода отработки мероприятий боевой подготовки. Действия экипажа ПЛ «Колпино» на выходе в море получили высокую оценку командования соединения подводных лодок Черноморского флота.
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