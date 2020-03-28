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28.03.2020 (09:24)

Контрольное занятие по физической подготовке состоялось в управлении Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения

В соответствии с планом боевой подготовки Тульского гвардейского соединения ВДВ на 2020 учебный год военнослужащие управления соединения были привлечены к сдаче контрольной проверки по физической подготовке за зимний период обучения.

В ходе практического занятия были военнослужащими были сданы нормативы по физической подготовке, в соответствии с наставлением по физической подготовке.

Все военнослужащие выполнили ряд упражнений в ходе которых были проверены сила, быстрота и выносливость военнослужащих.

 Сдача нормативов по физической подготовке является обязательной для всех категорий военнослужащих.

В соответствии со своей возрастной категорией и спецификой воинской специальности военнослужащие выполнили положенные им виды упражнений, включающие в себя подтягивание на перекладине, подъем силой на перекладине, сгибание разгибание рук в упоре лежа и другие упражнения на силу.

Выносливость военнослужащих была проверена выполнением общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий, марш-броска на 5 км.

Также военнослужащие выполнили упражнения на быстроту, включающие в себя челночный бег, бег на 60 и 100 м.

Контрольная проверка показала готовность военнослужащих управления и подразделений соединения к выполнению задач по предназначению, их высокую физическую форму и моральный дух.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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