28.03.2020 (09:10)

На полигоне «Сосновый бор» в Бурятии состоялось контрольное занятие по огневой подготовке с личным составом Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ

В ходе занятия десантники выполнили контрольные упражнения из автоматов АК-74М по мишеням, имитирующим живую силу противника. Гранатомётчикам предстояло с первого выстрела уничтожить тяжелобронированную технику условного противника.

При проведении контрольных упражнений повышенного внимания и слаженности действий от десантников потребовала ограниченная видимость.

В контрольных стрельбах приняло участие более 300 военнослужащих.

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