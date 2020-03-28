28.03.2020 (10:00)

Межведомственные координационные штабы России и Сирии сделали совместное заявление о проблемах, препятствующих возвращению сирийских беженцев

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

межведомственных координационных штабов

Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

«О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места»

от 28 марта 2020 г.

Межведомственными координационными штабами Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики последовательно реализуются шаги, основанные на базовых принципах Устава Организации Объединенных Наций, которые способствуют возвращению сирийцев в избранные места проживания.

На сегодняшний день в родные места вернулся 2 141 451 сирийский гражданин, из них 1 334 318 – внутренне перемещенных лиц и 807 133 – беженца с территорий иностранных государств. Сирийские власти непрерывно проводят работу по восстановлению стабильности и безопасности в стране, а также по скорейшей адаптации в обществе всех возвращающихся граждан.

На фоне стремительного распространения в мире коронавирусной инфекции особое внимание руководство Сирии уделяет проведению в стране комплекса противоэпидемических мероприятий. Так, сирийское правительство утвердило шестимесячный план министерства здравоохранения и других ведомств по противодействию распространению коронавируса. Увеличено число карантинных отделений, сформированы 19 рабочих групп во всех регионах страны для мониторинга возникновения случаев заражения. В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо создаются дополнительные лаборатории.

В то же время американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков.

Одновременно так называемая «администрация лагеря» с подачи своих американских кураторов наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к «критическому» положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения «гуманитарной катастрофы».

В очередной раз акцентируем внимание, что гуманитарные проблемы «Рукбана» – следствие незаконной оккупации этой части территории Сирии со стороны США. Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации беженцев «Рукбана» на подконтрольную правительству Сирии территорию, в свои дома.

Все обязательства в рамках реализации плана ООН по эвакуации оставшихся беженцев из «Рукбана» Россией и Сирией были выполнены полностью и дальнейшие попытки оправдания своего бездействия со стороны США и гуманитарных структур ООН считаем необоснованным.

На данный момент в «Рукбане» продолжают оставаться около 13,5 тыс. жителей, из которых более 6 тыс. – боевики и члены их семей. Остальные остаются в лагере в результате запугивания со стороны подконтрольных США бандформирований. Сирийцам внушается, что возвращающихся граждан на родине якобы ждет произвол сирийских властей.

В очередной раз со всей ответственностью заявляем, что для каждого сирийца, кто пожелает выйти на подконтрольную законному правительству Сирии территорию – двери всегда открыты и все необходимые для достойного размещения беженцев условия созданы. Беженцы при выходе из зоны Эт-Танф гарантированно будут обеспечены необходимой гуманитарной, медицинской и социальной помощью.

При этом правительство САР готово провести тестирование всех выходящих из «Рукбана» на наличие коронавируса и в случае выявления зараженных организовать их госпитализацию и лечение.

Считаем, что нежелание американской стороны оказать воздействие на подконтрольных им боевиков для обеспечения беспрепятственного выезда людей из лагеря и безопасной работы представителей гуманитарных структур в оккупированной ими зоне Эт-Танф является явным доказательством того, что истинным намерением США в отношении «Рукбана» является заинтересованность в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов, используемых для поддержания очагов напряженности в Сирии.

Единственным решением гуманитарной проблемы лагеря беженцев «Рукбан», гарантирующим возвращение простых сирийцев к нормальной жизни в своих домах, является окончательное его расформирование, вывод американских подразделений из оккупированного ими района Эт-Танф и передача территории под контроль законного правительства Сирии.



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