28.03.2020 (08:38)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО прошел конкурс «Воин мира»

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа, завершился армейский этап конкурса по военно-профессиональному мастерству военнослужащих «Воин мира». Соревнования прошил в городе Уссурийске на территории мотострелкового соединения ВВО, в них приняло участие более 50 военнослужащих объединения.

Конкурсанты соревновались по военным дисциплинам, а также участвовали в творческих конкурсах. В номинациях «Атлет» и «Профессионал» победил старший разведчик разведывательного подразделения ефрейтор Олег Михайлов. Разведчик-снайпер сержант Павел Михайличенко был лучшим в номинации «Снайпер». В номинациях «Снайпер», «Эрудит» и «Кавалер/Сударыня» отличные результаты показал инструктор мотострелкового соединения сержант Александр Сумароков. Среди военнослужащих женщин лучшей стала рентгенолаборант операционно-перевязочного подразделения Анастасия Прискока.

Победители были награждены ценными подарками и грамотами. По результатам была сформирована команда объединения, которая представит Приморскую общевойсковую армию на окружном этапе соревнований, который пройдет на полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае.

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