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28.03.2020 (08:34)

В управлении армии ВВС и ПВО Восточного военного округа прошла встреча с представителями общественных организаций города Хабаровска в преддверии празднования Дня Победы

Командование армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провело встречу с представителями общественных организаций "Боевое братство" и «Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ» в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поводом для встречи стало обсуждение ряда текущих вопросов празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также, на встрече обсудили вопросы сотрудничества в области военно-патриотического воспитания, военнослужащих весеннего призыва и воспитанников отделений всероссийских патриотических движений. Был намечен план работы по  организации с молодым пополнением «уроков мужества»,  которые направлены на укрепление знаний и расширение кругозора военнослужащих по истории своего Отечества, повышение уровня их морального и патриотического воспитания.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВКС , ВВС , ПВО
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