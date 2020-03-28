28.03.2020 (08:34)

В управлении армии ВВС и ПВО Восточного военного округа прошла встреча с представителями общественных организаций города Хабаровска в преддверии празднования Дня Победы

Командование армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провело встречу с представителями общественных организаций "Боевое братство" и «Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ» в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поводом для встречи стало обсуждение ряда текущих вопросов празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также, на встрече обсудили вопросы сотрудничества в области военно-патриотического воспитания, военнослужащих весеннего призыва и воспитанников отделений всероссийских патриотических движений. Был намечен план работы по организации с молодым пополнением «уроков мужества», которые направлены на укрепление знаний и расширение кругозора военнослужащих по истории своего Отечества, повышение уровня их морального и патриотического воспитания.

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