28.03.2020 (08:30)

Второй этап конкурса «Армейский запас-2020» завершился в общевойсковом объединении ВВО в Республике Бурятия

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия завершился второй этап конкурса профессионального мастерства среди военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) «Армейский запас-2020».

Соревнования проходили на учебно-полевой базе соединения МТО ВВО среди специалистов службы горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Конкурсанты участвовали в «армейской эстафете», где им предстояло соревноваться в скорости выполнения нормативов по своей специальности службы горючего.

Также военнослужащие состязались в меткости на огневом рубеже, и выполнили нормативы по огневой подготовке из стрелкового оружия.

По итогам соревнований определилась команда специалистов службы горюче-смазочных материалов, которая представит объединение на следующем этапе конкурса.

Окружной этап конкурса «Армейский запас-2020» пройдет в середине апреля текущего года.

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