28.03.2020 (08:00)

Три корабельные тактические группы Тихоокеанского флота отрабатывают задачи в дальней морской зоне

Корабли соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России приступили к выполнению задач в акватории Тихого океана. Они вышли из пункта базирования на Камчатке для участия в серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

Безопасный выход кораблей из базы и их развёртывание в море обеспечивала корабельная минно-тральная группа в составе двух морских тральщиков.

Корабельные противолодочные ударные группы в составе малых противолодочных кораблей МПК-82, МПК-107, «Усть-Илимск» и «Холмск» во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 морской авиации ТОФ в указанном районе провели учение по поиску и слежению за подводными лодками условного противника.

Ещё одна корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Мороз», «Разлив», «Иней» и «Смерч» отрабатывает организацию нанесения ракетного удара по отряду кораблей условного противника без выполнения фактических пусков ракет, тактику ведения артиллерийского боя, а также коллективную оборону для отражения атаки средств воздушного нападения противника на переходе морем.

Тактические группы кораблей продолжают действовать в море по плану учения.

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